В Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла при поддержке Генерального консульства КНР в Алматы состоялся концерт, приуроченный к 120-летию со дня рождения выдающегося китайского композитора Сянь Синхая, передаёт BAQ.KZ.

"Юбилейное мероприятие стало важным культурным событием, отражающим многолетние связи и дружбу между народами Казахстана и Китая. Концертная программа была посвящена творческому наследию Сянь Синхая, а также его исторической дружбе с казахским композитором Бахытжаном Байкадамовым, с которым он познакомился в Алматы во время Второй мировой войны", - сообщили в министерстве культуры и информации РК.

В концерте приняли участие Государственный академический симфонический оркестр РК им. Т. Абдрашева, Государственная хоровая капелла им. Б. Байкадамова и солисты. В программе прозвучали значимые произведения композитора — симфоническая поэма "Амангельды" и кантата "Жёлтая река", а также "Казахские танцы" и "В горах Тайханьшань", символизирующие культурное единство двух народов.

Филармония имени Жамбыла продолжит реализацию международных культурных инициатив, способствующих развитию межгосударственного сотрудничества и укреплению гуманитарных связей.