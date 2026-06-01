В Алматы создадут новую точку притяжения
В восточной части Алматы планируется реализация проекта Almaty Promenade.
В Алматы планируется создать многофункциональный комплекс Almaty Promenade. Проект будет реализован в 2026-2029 годах в Медеуском районе, в полицентре «Восточные ворота».
Территория комплекса составит порядка 30 гектаров, а площадь застройки – более 317 тыс. квадратных метров. Проект предусматривает создание общественно-рекреационного пространства с объектами туристического, культурного, гостиничного и коммерческого назначения.
Одним из основных элементов проекта станет водная инфраструктура: на территории комплекса планируется обустройство каналов, набережных, прогулочных маршрутов и зон отдыха. Водные объекты будут интегрированы в общую структуру общественного пространства.
В составе комплекса предусмотрены гостиницы, объекты торговли и сервиса, культурно-развлекательные площадки, зеленые зоны, пешеходные маршруты и общественные пространства.
Реализация комплекса позволит привлечь частные инвестиции, создать новые рабочие места и будет способствовать развитию туризма, сферы услуг и малого бизнеса.
Сопровождение проекта осуществляется компанией Almaty Invest в рамках работы по привлечению инвестиций и развитию городской инфраструктуры Алматы.
