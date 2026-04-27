В Алматы создадут центр ООН по цифровым решениям

Решение об учреждении нового центра принято на 82-й сессии Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке, передает BAQ.kz.

52 государства-члена ЭСКАТО поддержали создание Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений для устойчивого развития в Алматы.

Отмечается, что это решение совпало с годом цифровизации и искусственного интеллекта, объявленным Президентом Касым-Жомарт Токаев.

Центр станет шестым подобным учреждением ЭСКАТО наряду с действующими структурами в Японии, Китае, Южной Корее, Индии и Иране.

Площадка для обмена технологиями

Новый центр будет работать как международная платформа под эгидой ООН. Его задача - собирать и распространять лучшие цифровые решения стран региона, особенно в сфере государственных и общественных услуг.

Размещение центра планируется в здании UN Plaza в Алматы. Он станет крупнейшим институтом ЭСКАТО в регионе и сможет вместить до 130 специалистов.

Как отметил постоянный представитель Казахстана при ЭСКАТО Маргулан Баймухан, решение стало итогом многолетней работы.

Переговорный процесс длился более пяти лет. За это время были проведены исследования и приняты промежуточные решения на нескольких сессиях комиссии.

К инициативе присоединился широкий круг стран, включая государства Азии и Тихого океана.

Зачем нужен центр

Основная задача центра - сократить цифровой разрыв между странами региона.

Особое внимание будет уделено поддержке развивающихся стран, государств без выхода к морю и малых островных государств.

Также центр поможет странам обмениваться технологиями и внедрять решения, адаптированные под национальные условия.

Что это даст Казахстану

Создание центра откроет Казахстану доступ к современным технологиям, международной экспертизе и специалистам.

Алматы усилит статус регионального хаба под эгидой ООН, что позволит расширить сотрудничество с технологическими компаниями и международными институтами.

Кроме того, это создаст новые возможности для экспорта IT-услуг и продвижения казахстанских разработок на внешние рынки.

Долгосрочный эффект

Проекты по передаче цифровых решений помогут привлекать ресурсы международных финансовых институтов и поддерживать развитие стран региона.

Создание центра рассматривается как важный шаг в реализации государственной политики Казахстана в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.