В Алматы создана спецгруппа для расследования убийства 12-летнего школьника
На данный момент следствием установлена причастность к преступлению одного несовершеннолетнего.
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В департаменте полиции Алматы создана специальная следственно-оперативная группа для расследования убийства 12-летнего подростка.
Как сообщили в полиции, в рамках досудебного расследования проверяются все обстоятельства произошедшего, а также возможные версии преступления. На данный момент следствием установлена причастность к преступлению одного несовершеннолетнего.
Подозреваемый задержан и помещен в специализированное учреждение. Расследование продолжается.
Напомним, трагедия произошла в одном из общежитий для военнослужащих в Алматы. По данным следствия, между двумя подростками произошел конфликт, который перерос в драку. В результате 12-летний мальчик получил смертельные ножевые ранения и скончался на месте происшествия.
Ранее в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела. Также будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетних в части исполнения обязанностей по воспитанию детей.
Ход расследования находится на особом контроле правоохранительных органов.
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