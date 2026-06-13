В Алматы создана спецгруппа для расследования убийства 12-летнего школьника

В департаменте полиции Алматы создана специальная следственно-оперативная группа для расследования убийства 12-летнего подростка.

Как сообщили в полиции, в рамках досудебного расследования проверяются все обстоятельства произошедшего, а также возможные версии преступления. На данный момент следствием установлена причастность к преступлению одного несовершеннолетнего.

Подозреваемый задержан и помещен в специализированное учреждение. Расследование продолжается.

Напомним, трагедия произошла в одном из общежитий для военнослужащих в Алматы. По данным следствия, между двумя подростками произошел конфликт, который перерос в драку. В результате 12-летний мальчик получил смертельные ножевые ранения и скончался на месте происшествия.

Ранее в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела. Также будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетних в части исполнения обязанностей по воспитанию детей.

Ход расследования находится на особом контроле правоохранительных органов.