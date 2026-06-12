В Алматы 12-летний подросток погиб после конфликта со сверстником

В Алматы расследуют убийство 12-летнего подростка, которое произошло 10 июня в Турксибском районе города.

По данным правоохранительных органов, мальчик скончался от ножевых ранений. По подозрению в совершении преступления задержан 13-летний житель Алматы, который был знаком с погибшим.

Предварительно установлено, что между несовершеннолетними произошел конфликт, в ходе которого один из участников нанес другому ножевые ранения.

Как сообщили в алматинском Департаменте полиции, в настоящее время подозреваемый помещен в специализированное учреждение.

"По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

Также по итогам расследования будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей подозреваемого к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.