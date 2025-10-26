В Алматы завершена работа по созданию нового здания городского сборного пункта (ГСП), обеспечивающего современный уровень организации призывной кампании. Проект реализован по поручению акима города в рамках системной работы по совершенствованию процесса призыва граждан на срочную воинскую службу, передаёт BAQ.KZ.

Новый сборный пункт разместился в Турксибском районе, по адресу: ул. В. Беринга, 31 — в здании, где ранее находилась Алматинская академия МВД РК. Объект общей площадью 2 800 кв. метров и прилегающей территорией 0,63 га полностью подготовлен к эксплуатации и отвечает современным требованиям безопасности, комфорта и инфраструктуры.

В здании предусмотрены актовый зал, спортивный зал и столовая, что создаёт комфортные условия как для призывников, так и для персонала.

Здание передано в коммунальную собственность города и закреплено за КГУ "Служба обеспечения мобилизационной подготовки и территориальной обороны города Алматы".

В текущем году Управлением по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне проведён ремонт здания, включающий обновление инженерных коммуникаций, внутренней отделки и благоустройство прилегающей территории. В результате созданы все необходимые условия для комфортной и эффективной работы сборного пункта.

Ранее, с 2019 года, городской сборный пункт временно размещался на базе РГКП "Военно-техническая школа Министерства обороны РК" в Бостандыкском районе. Однако в связи с увеличением числа призывников — 1 686 человек весной и 1 930 человек осенью 2025 года — было принято решение о переносе ГСП в новое, специализированное помещение.

Реализация данного проекта позволит повысить качество организации призывной кампании, улучшить условия для призывников, а также укрепить уровень мобилизационной готовности города.

Работа по совершенствованию системы призыва и созданию комфортных условий для граждан продолжается во всех районах Алматы.