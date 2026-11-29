В Алматы спасатели помогли 50-летней туристке спуститься с гор
Женщина поднялась в горы утром, но из-за незнания местности не смогла самостоятельно найти дорогу обратно.
29 Ноября 2026, 03:07
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29 Ноября 2026, 03:0729 Ноября 2026, 03:07
166Фото: МЧС РК
В Медеуском районе Алматы спасатели помогли 50-летней женщине, которая не смогла самостоятельно спуститься с гор. Инцидент произошёл в районе Японской дороги на высоте около 1950 метров над уровнем моря.
Женщина 1976 года рождения отправилась в горы утром. Однако из-за незнания местности она потеряла ориентир и не смогла самостоятельно найти дорогу для спуска.
Связь с туристкой поддерживалась, её геолокацию установили. Сотрудники Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы оказали женщине необходимую помощь и сопроводили её вниз.
Медицинская помощь туристке не потребовалась. После спуска она самостоятельно отправилась домой.
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