В Медеуском районе Алматы спасатели помогли 50-летней женщине, которая не смогла самостоятельно спуститься с гор. Инцидент произошёл в районе Японской дороги на высоте около 1950 метров над уровнем моря.

Женщина 1976 года рождения отправилась в горы утром. Однако из-за незнания местности она потеряла ориентир и не смогла самостоятельно найти дорогу для спуска.

Связь с туристкой поддерживалась, её геолокацию установили. Сотрудники Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы оказали женщине необходимую помощь и сопроводили её вниз.

Медицинская помощь туристке не потребовалась. После спуска она самостоятельно отправилась домой.