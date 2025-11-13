В Городском перинатальном центре №2 Алматы врачи совершили настоящее чудо, спасая ребёнка с экстремально низкой массой тела — всего 742 грамма, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.

Малыш родился 30 августа 2025 года на 26-й неделе беременности, и его состояние сразу же потребовало предельной концентрации сил и профессионализма медицинской команды.

После рождения ребёнок находился в критическом состоянии, и врачи начали долгий и сложный процесс выхаживания. В течение первых 40 дней малыш был подключён к искусственной вентиляции лёгких, затем ещё 24 дня — к назальной СИПАП-терапии, и лишь последние 10 дней он дышит самостоятельно. Сегодня ребёнку 74 дня, и он уже успешно дышит без аппаратуры, что стало важной вехой в его борьбе за жизнь.

Спасение такого малыша требует слаженной работы всей команды — неонатологов, реаниматологов, медсестёр и перинатальных психологов.

"Каждый грамм веса, каждый вдох — результат совместных усилий врачей и силы самого ребёнка. Для нас это не просто медицинская работа, а ежедневная борьба за жизнь", — подчеркнула заместитель директора по неонатальной службе ГПЦ №2 Айнурым Сарбас.

Мама ребёнка выразила искреннюю благодарность всем сотрудникам центра за их заботу и профессионализм, отметив, что поддержка персонала стала для неё опорой в самые трудные дни.

Городской перинатальный центр №2 продолжает активно внедрять современные методы выхаживания недоношенных детей. Только с начала года здесь успешно выхажены 43 ребёнка с экстремально низкой массой тела — менее 1000 граммов, что подтверждает высокий уровень профессионализма и преданности делу всего медицинского коллектива.