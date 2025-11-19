В Городском кардиологическом центре Алматы врачи выполнили крайне сложную и высокорисковую операцию пациенту с расслоением и разрывом аорты — состоянием, которое относится к числу наиболее жизнеугрожающих в кардиохирургии ,передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

Несколько лет назад мужчина уже перенёс аортокоронарное шунтирование. На этот раз его состояние снова стало критическим: из-за расслоения произошёл разрыв аорты, при котором медицинская помощь требуется незамедлительно, а каждая минута играет решающую роль.

Повторные операции на открытом сердце осложняются изменённой структурой тканей и спайками, значительно увеличивая риск для пациента. Несмотря на это, команда кардиохирургов приняла решение о срочном вмешательстве. В течение почти пяти часов специалисты полностью контролировали кровообращение с помощью аппарата искусственного кровообращения.

Хирурги удалили повреждённый участок аорты и восстановили её целостность, установив искусственный сосудистый протез. В операции участвовала мультидисциплинарная команда: кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, перфузиологи и операционные сестры.

Благодаря слаженной работе всех специалистов пациент был успешно прооперирован и сейчас находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильное.

"Каждая подобная операция — это борьба за жизнь. Мы используем все возможности современной кардиохирургии, чтобы дать пациенту шанс, даже когда ситуация выглядит крайне тяжёлой", — подчеркнул директор ГКЦ Ермагамбет Куатбаев.