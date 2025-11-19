В Алматы спасли пациента с критическим разрывом аорты
Пять часов борьбы за жизнь.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Городском кардиологическом центре Алматы врачи выполнили крайне сложную и высокорисковую операцию пациенту с расслоением и разрывом аорты — состоянием, которое относится к числу наиболее жизнеугрожающих в кардиохирургии ,передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.
Несколько лет назад мужчина уже перенёс аортокоронарное шунтирование. На этот раз его состояние снова стало критическим: из-за расслоения произошёл разрыв аорты, при котором медицинская помощь требуется незамедлительно, а каждая минута играет решающую роль.
Повторные операции на открытом сердце осложняются изменённой структурой тканей и спайками, значительно увеличивая риск для пациента. Несмотря на это, команда кардиохирургов приняла решение о срочном вмешательстве. В течение почти пяти часов специалисты полностью контролировали кровообращение с помощью аппарата искусственного кровообращения.
Хирурги удалили повреждённый участок аорты и восстановили её целостность, установив искусственный сосудистый протез. В операции участвовала мультидисциплинарная команда: кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, перфузиологи и операционные сестры.
Благодаря слаженной работе всех специалистов пациент был успешно прооперирован и сейчас находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильное.
"Каждая подобная операция — это борьба за жизнь. Мы используем все возможности современной кардиохирургии, чтобы дать пациенту шанс, даже когда ситуация выглядит крайне тяжёлой", — подчеркнул директор ГКЦ Ермагамбет Куатбаев.
Самое читаемое
- В Костанайской области раскрыта схема продажи фальшивых справок для скота
- После смертельного пожара в Жетысае в реанимации остаются трое пострадавших
- Жесткие санкции США против партнеров России: будет ли в списке Казахстан?
- В Астане скончалась фельдшер, пострадавшая при обрушении облицовки дома
- 12 человек погибли в Жетысае: Токаев потребовал расследовать смертельный пожар