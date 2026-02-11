В Центре детской неотложной медицинской помощи Алматы врачи провели экстренную операцию по спасению ребёнка 1 года 9 месяцев, который проглотил 31 магнит, передает BAQ.KZ со ссылкой на управление общественного здравоохранения города.

Малыш поступил в приёмное отделение в крайне тяжёлом состоянии. После обследования медики диагностировали: инородные тела в кишечнике — 31 магнит, множественные перфорации тонкой кишки и диффузный каловый перитонит.

Единственным шансом спасти жизнь ребёнка стало срочное хирургическое вмешательство. Врачи провели срединную лапаротомию, извлекли магниты, зашили множественные перфорации, провели санацию и дренирование брюшной полости, а также трансанальную интубацию кишечника.

Хирург Центра Аскар Ризванов пояснил, что особая опасность магнитов заключается в их способности притягиваться друг к другу внутри кишечника.

"Между ними зажимаются стенки кишки, нарушается кровообращение, начинается некроз тканей, формируются отверстия, и буквально за считаные часы развивается перитонит. Родители часто не понимают, насколько стремительно может ухудшиться состояние ребёнка", — отметил он.

Медики подчеркнули: даже один проглоченный магнит — повод для немедленного обращения за медицинской помощью. Несколько магнитов представляют прямую угрозу жизни ребёнка.

Врачи призывают родителей исключить доступ детей к магнитным игрушкам, шарикам и другим предметам с мелкими магнитами, а также внимательно следить за безопасностью малышей дома.