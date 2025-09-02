В Алматы спасли женщину от вывоза в трудовое рабство за границу
Обещания "выгодной работы" едва не обернулись для казахстанки трудовой эксплуатацией на Ближнем Востоке.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы удалось предотвратить попытку вывоза казахстанки за рубеж для трудовой эксплуатации, передает BAQ.KZ. Операция прошла при координации городской прокуратуры совместно с Департаментом КНБ, при поддержке Интерпола и Посольства Казахстана в Султанате Оман.
По информации надзорного органа, женщина долгое время общалась с иностранкой по имени "Ханифа". Та уговаривала её переехать на Ближний Восток, обещая высокооплачиваемую работу и "выгодные условия". Поверив обещаниям, казахстанка сама вылетела за границу, не предупредив родных.
Однако в международном аэропорту Омана её уже ждали. Благодаря оперативным мерам женщина была задержана и в тот же день возвращена на Родину. В прокуратуре напоминают: мошенники и торговцы людьми часто маскируются под доброжелательных "работодателей". Поэтому перед согласием на заманчивые предложения о работе за границей важно проверять информацию и проявлять максимальную осторожность.
Самое читаемое
- Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА
- Смертельное ДТП произошло в СКО, два человека погибли
- Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
- В Актау самолёт Air Astana совершил экстренную посадку
- В Британии подростка задержали за косплей на компьютерную игру