В Алматы удалось предотвратить попытку вывоза казахстанки за рубеж для трудовой эксплуатации, передает BAQ.KZ. Операция прошла при координации городской прокуратуры совместно с Департаментом КНБ, при поддержке Интерпола и Посольства Казахстана в Султанате Оман.

По информации надзорного органа, женщина долгое время общалась с иностранкой по имени "Ханифа". Та уговаривала её переехать на Ближний Восток, обещая высокооплачиваемую работу и "выгодные условия". Поверив обещаниям, казахстанка сама вылетела за границу, не предупредив родных.

Однако в международном аэропорту Омана её уже ждали. Благодаря оперативным мерам женщина была задержана и в тот же день возвращена на Родину. В прокуратуре напоминают: мошенники и торговцы людьми часто маскируются под доброжелательных "работодателей". Поэтому перед согласием на заманчивые предложения о работе за границей важно проверять информацию и проявлять максимальную осторожность.