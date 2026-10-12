В Алматы стартовала вакцинация против гриппа: кому положена бесплатная прививка
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В Алматы началась сезонная вакцинация против гриппа. Кто может получить прививку бесплатно и куда обратиться для вакцинации, рассказала заведующая отделением педиатрии Городской поликлиники № 36 Дильдора Кенжаева.
По словам специалиста, бесплатная вакцинация предусмотрена для граждан, входящих в группы риска.
«В первую очередь это дети, беременные женщины, люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями и другие категории граждан в соответствии с медицинскими показаниями», — отметила врач.
Чтобы уточнить, положена ли бесплатная прививка, и узнать, где можно пройти вакцинацию, необходимо обратиться в свою поликлинику.
В минздраве напоминают, что вакцинация — один из основных способов профилактики гриппа. Она помогает снизить риск заболевания, а также вероятность развития осложнений.
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