В Алматы стартовала вакцинация против гриппа: кому положена бесплатная прививка

В Алматы началась сезонная вакцинация против гриппа. Кто может получить прививку бесплатно и куда обратиться для вакцинации, рассказала заведующая отделением педиатрии Городской поликлиники № 36 Дильдора Кенжаева.

По словам специалиста, бесплатная вакцинация предусмотрена для граждан, входящих в группы риска.

«В первую очередь это дети, беременные женщины, люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями и другие категории граждан в соответствии с медицинскими показаниями», — отметила врач.

Чтобы уточнить, положена ли бесплатная прививка, и узнать, где можно пройти вакцинацию, необходимо обратиться в свою поликлинику.

В минздраве напоминают, что вакцинация — один из основных способов профилактики гриппа. Она помогает снизить риск заболевания, а также вероятность развития осложнений.