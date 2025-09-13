В Алматы стартует осенний этап борьбы с крысами
График может корректироваться в зависимости от погодных условий.
Сегодня, 10:34
54Фото: Pixabay.com
С 15 сентября в Алматы начнется осенний этап борьбы с грызунами, сообщили в акимате города. Работы пройдут во всех восьми районах и завершатся 31 октября, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в акимате мегаполиса, обработке подлежат около 47 тысяч гектаров территорий, в том числе берега рек и водоемы, земельные участки частных домов.
Акимат призвал юридические лица, КСК, ОСИ и ПТ провести дератизацию синхронно с общегородскими мероприятиями. Ведомство уточнило, что график может корректироваться в зависимости от погодных условий.
Жители могут обращаться с жалобами и вопросами в диспетчерскую "Эко Сервис Алматы" по телефонам:
8 (705) 225-13-31 (Ербол)
8 (705) 118-77-88 (Нуржан).
