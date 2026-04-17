В Алматы столкнулись два автобуса: есть пострадавшие

В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов, в результате которого пострадали пассажиры, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в дежурной части управления административной полиции, ДТП произошло сегодня около 12:00 в Ауэзовском районе.

«Водитель автобуса маршрута №15, следуя по улице Сулейменова в северном направлении, на пересечении с улицей Жандосова допустил столкновение с автобусом маршрута №66, который осуществлял левый поворот и пропускал пешеходов», - сообщили в полиции.

В результате аварии несколько пассажиров получили травмы и обратились за медицинской помощью.

В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками управления полиции Ауэзовского района.