В Алматы строят поликлинику нового формата на 500 посещений в смену
В Алматы продолжается строительство современной поликлиники нового формата. Медицинский объект в микрорайоне Шугыла рассчитан на 500 посещений в смену и должен повысить доступность медпомощи для жителей быстрорастущего Наурызбайского района.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы продолжается строительство современной поликлиники нового формата, передает BAQ.kz.
Новый объект здравоохранения возводят в микрорайоне Шугыла в рамках комплексной программы развития системы здравоохранения города.
Что появится в новой поликлинике
Поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену.
Общая площадь трехэтажного здания составит 12,7 тысячи квадратных метров.
Внутри разместят отделения педиатрии, терапии и хирургии, женскую консультацию, дневной стационар и реабилитационный центр.
Как сообщили в городском управлении строительства, объект оснастят современным медицинским оборудованием.
В поликлинике будут работать кабинеты МРТ, КТ, маммографии, рентгена, а также автоматизированное лабораторное отделение.
При проектировании объекта особый акцент сделали на комфорте и доступности для жителей.
Для детей и взрослых предусмотрены отдельные входные группы, что позволит эффективнее распределять потоки пациентов и сократить очереди.
Для маломобильных граждан в здании установят пандусы и лифты.
Когда завершат строительство
На сегодняшний день завершено около 40% строительно-монтажных работ.
Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком. Параллельно подрядчики занимаются благоустройством и озеленением прилегающей территории.
Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в ноябре 2026 года.
В акимате отмечают, что новый медицинский объект позволит повысить доступность медицинской помощи для жителей быстрорастущего Наурызбайский район и станет частью системной модернизации городской инфраструктуры здравоохранения.
Самое читаемое
- 55-летняя казахстанка протянула автобус весом 13,5 тонны и обновила мировой рекорд
- Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечает день рождения
- Студентка Карагандинского университета погибла под колесами автомобиля в Караганде
- В Экибастузе начали подготовку к строительству дата-центров
- В Актобе прошел масштабный забег в честь Дня города