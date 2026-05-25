В Алматы строят поликлинику нового формата на 500 посещений в смену

В Алматы продолжается строительство современной поликлиники нового формата, передает BAQ.kz.

Новый объект здравоохранения возводят в микрорайоне Шугыла в рамках комплексной программы развития системы здравоохранения города.

Что появится в новой поликлинике

Поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену.

Общая площадь трехэтажного здания составит 12,7 тысячи квадратных метров.

Внутри разместят отделения педиатрии, терапии и хирургии, женскую консультацию, дневной стационар и реабилитационный центр.

Как сообщили в городском управлении строительства, объект оснастят современным медицинским оборудованием.

В поликлинике будут работать кабинеты МРТ, КТ, маммографии, рентгена, а также автоматизированное лабораторное отделение.

При проектировании объекта особый акцент сделали на комфорте и доступности для жителей.

Для детей и взрослых предусмотрены отдельные входные группы, что позволит эффективнее распределять потоки пациентов и сократить очереди.

Для маломобильных граждан в здании установят пандусы и лифты.

Когда завершат строительство

На сегодняшний день завершено около 40% строительно-монтажных работ.

Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком. Параллельно подрядчики занимаются благоустройством и озеленением прилегающей территории.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в ноябре 2026 года.

В акимате отмечают, что новый медицинский объект позволит повысить доступность медицинской помощи для жителей быстрорастущего Наурызбайский район и станет частью системной модернизации городской инфраструктуры здравоохранения.