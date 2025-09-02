В Алматы судоисполнители потратили штрафные деньги на азартные игры
Два судебных исполнителя похитили деньги взыскателей.
Прокуратурой города выявлены факты хищения двумя частными судебными исполнителями денежных средств, предназначенных для погашения административных штрафов, передает BAQ.KZ.
На протяжении двух лет вместо исполнения судебных актов и пополнения государственной казны, указанные лица, злоупотребляя своими полномочиями, присвоили денежные средства и растратили их на свои личные цели, в в том числе на участие в азартных играх.
Аналогичным образом, похищены денежные средства физических и юридических лиц.
Общий ущерб составил свыше 26 млн тенге.
В отношении судоисполнителей начаты досудебные расследования, после чего ущерб ими полностью погашен.
По результатам расследования уполномоченный орган примет меры по лишению их лицензий.
В свою очередь, для недопущения аналогичных уголовных правонарушений, уполномоченному органу предложено использовать искусственный интеллект для перечисления сумм задолженностей непосредственно взыскателям и расчета исполнительной санкции.
