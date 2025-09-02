Прокуратурой города выявлены факты хищения двумя частными судебными исполнителями денежных средств, предназначенных для погашения административных штрафов, передает BAQ.KZ.

На протяжении двух лет вместо исполнения судебных актов и пополнения государственной казны, указанные лица, злоупотребляя своими полномочиями, присвоили денежные средства и растратили их на свои личные цели, в в том числе на участие в азартных играх.

Аналогичным образом, похищены денежные средства физических и юридических лиц.

Общий ущерб составил свыше 26 млн тенге.

В отношении судоисполнителей начаты досудебные расследования, после чего ущерб ими полностью погашен.

По результатам расследования уполномоченный орган примет меры по лишению их лицензий.

В свою очередь, для недопущения аналогичных уголовных правонарушений, уполномоченному органу предложено использовать искусственный интеллект для перечисления сумм задолженностей непосредственно взыскателям и расчета исполнительной санкции.