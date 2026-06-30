В Алматы таксист подвёз иностранцев за $150

В Бостандыкском районе Алматы полицейские помогли иностранным туристам вернуть деньги, которые у них потребовал водитель такси после поездки из аэропорта.

Двое граждан Индии сообщили, что после поездки из международного аэропорта Алматы в верхнюю часть города таксист запросил 150 долларов США, существенно завысив стоимость поездки.

После обращения в полицию правоохранители быстро установили личность водителя. Незаконно полученные деньги были полностью возвращены туристам.

В отношении водителя собраны материалы об административном правонарушении. Дело направлено в специализированный межрайонный суд.

В ведомстве подчеркнули, что любые попытки обмана пассажиров, в том числе иностранных гостей города, будут строго пресекаться.

Если вы стали свидетелем или жертвой подобных случаев, необходимо незамедлительно обращаться по номеру "102".