В Алматы третий день ищут пропавшего 13-летнего подростка

В Алматы продолжаются поиски 13-летнего подростка, который пропал несколько дней назад. Ориентировку распространили волонтёры, передает BAQ.KZ.

По их данным, Семак Данил Кириллович, 2013 года рождения, 7 мая около 22:00 вышел из дома в Медеуском районе и с тех пор не выходит на связь. Последний раз его видели по адресу: микрорайон Алатау, ДО «Радуга», улица Жасыл Желек.

Приметы: рост около 165 см, среднее телосложение, тёмно-русые короткие волосы, карие глаза. В момент исчезновения был одет в зелёный спортивный костюм.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят обратиться к волонтёрам или в правоохранительные органы.