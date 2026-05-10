В Алматы третий день ищут пропавшего 13-летнего подростка
Последний раз мальчика видели в микрорайоне Алатау.
Сегодня 2026, 14:09
187Фото: Pixabay.com
В Алматы продолжаются поиски 13-летнего подростка, который пропал несколько дней назад. Ориентировку распространили волонтёры, передает BAQ.KZ.
По их данным, Семак Данил Кириллович, 2013 года рождения, 7 мая около 22:00 вышел из дома в Медеуском районе и с тех пор не выходит на связь. Последний раз его видели по адресу: микрорайон Алатау, ДО «Радуга», улица Жасыл Желек.
Приметы: рост около 165 см, среднее телосложение, тёмно-русые короткие волосы, карие глаза. В момент исчезновения был одет в зелёный спортивный костюм.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят обратиться к волонтёрам или в правоохранительные органы.
