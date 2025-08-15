В Алматы уже третью неделю ищут 16-летнего Айдоса Акимбаева, который пропал 28 июля. По словам матери, в тот день он вышел из дома в микрорайоне Мамыр-3, чтобы выбросить мусор, и не вернулся, передает BAQ.KZ.

Последние кадры с камер наблюдения зафиксировали его в 10:53, когда он шёл мимо 19-го дома. Камеры, направленные на мусорные контейнеры, оказались неисправны, что создало “слепую зону”. С этого момента след подростка теряется.

Мать подростка каждый день публикует обращения в социальных сетях, прося помочь с поисками. Она уточнила, что в момент исчезновения Айдос был одет в белую футболку, чёрные шорты и тёмно-синие сланцы-кроксы.

В полиции сообщили, что по факту пропажи возбуждено розыскное дело, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.