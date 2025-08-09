В Алматы троллейбус с пассажирами въехал в остановочный комплекс. По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее колесо, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел около 21:00 на пересечении улиц Тимирязева и Байтурсынова. Видео с место происшествия было опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty.

На месте происшествия работают экстренные службы. По информации ДП города Алматы, в результате инцидента травмы получили пешеход и пассажир троллейбуса. Оба были доставлены в медицинские учреждения, серьезных повреждений у пострадавших не выявлено.