Сегодня спасательная операция в высокогорье Алматы завершилась успешно благодаря оперативным действиям спасателей МЧС, передает BAQ.KZ. В районе озера Титова, на высоте 3360 метров над уровнем моря, трое туристов столкнулись с проблемой - один из них начал жаловаться на симптомы горной болезни, включая высокую температуру, озноб и рвоту.

Оперативное сообщение поступило в службу спасения, и на помощь сразу же выдвинулась группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. Спасатели с необходимым снаряжением, включая беспилотники и спутниковую связь, выехали с поста Медео, чтобы начать поисково-спасательные работы в сложных условиях высокогорья.

Для экстренной эвакуации в зону горного озера был поднят вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". Вертолет вылетел из аэропорта Боралдай, чтобы оперативно добраться до места и помочь пострадавшему.

После проведения эвакуации, пострадавшего туриста доставили в аэропорт Боралдай, где его уже ожидала бригада Центра медицины катастроф. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь и направили туриста в медицинское учреждение. Остальные два туриста, находившиеся с ним в группе, от эвакуации отказались и остались на месте.