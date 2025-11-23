В Алматы тушат крупный пожар в складском помещении по повышенному рангу
В Жетысуском районе Алматы продолжается тушение пожара в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении. Из-за масштаба возгорания спасатели МЧС работают по повышенному рангу вызова, передаёт BAQ.KZ.
На месте оперативно развернут штаб, организовано три боевых участка. Пожарные расчёты задействовали пожарные стволы и обеспечили бесперебойную подачу воды для локализации огня. Также налажено взаимодействие всех экстренных служб, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации.
Ситуация, по данным МЧС, находится под контролем. Информация о пострадавших не поступала.
Проводится вскрытие кровли для доступа к очагам горения и предотвращения дальнейшего распространения огня.
Спасатели производят проливку конструкций и удаление отдельных элементов, создавая технические проёмы для эффективного тушения. Ведутся работы по локализации и полной ликвидации пожара.
"В тушении пожара задействован порядка 80 человек и 21 единиц техники, а также пожарный автопоезд ДЧС г. Алматы", - отметили в МЧС.
