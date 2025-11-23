  • 23 Ноября, 09:43

В Алматы тушат крупный пожар в складском помещении по повышенному рангу

Проводится вскрытие кровли.

Сегодня, 09:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 09:02
Сегодня, 09:02
118
Фото: МЧС РК

В Жетысуском районе Алматы продолжается тушение пожара в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении. Из-за масштаба возгорания спасатели МЧС работают по повышенному рангу вызова, передаёт BAQ.KZ.

На месте оперативно развернут штаб, организовано три боевых участка. Пожарные расчёты задействовали пожарные стволы и обеспечили бесперебойную подачу воды для локализации огня. Также налажено взаимодействие всех экстренных служб, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации.

Ситуация, по данным МЧС, находится под контролем. Информация о пострадавших не поступала.

Проводится вскрытие кровли для доступа к очагам горения и предотвращения дальнейшего распространения огня. 

Спасатели производят проливку конструкций и удаление отдельных элементов, создавая технические проёмы для эффективного тушения. Ведутся работы по локализации и полной ликвидации пожара.

"В тушении пожара задействован порядка 80 человек и 21 единиц техники, а также пожарный автопоезд ДЧС г. Алматы", - отметили в МЧС.

Самое читаемое

Наверх