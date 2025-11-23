В Жетысуском районе Алматы продолжается тушение пожара в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении. Из-за масштаба возгорания спасатели МЧС работают по повышенному рангу вызова, передаёт BAQ.KZ.

На месте оперативно развернут штаб, организовано три боевых участка. Пожарные расчёты задействовали пожарные стволы и обеспечили бесперебойную подачу воды для локализации огня. Также налажено взаимодействие всех экстренных служб, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации.

Ситуация, по данным МЧС, находится под контролем. Информация о пострадавших не поступала.

Проводится вскрытие кровли для доступа к очагам горения и предотвращения дальнейшего распространения огня.

Спасатели производят проливку конструкций и удаление отдельных элементов, создавая технические проёмы для эффективного тушения. Ведутся работы по локализации и полной ликвидации пожара.