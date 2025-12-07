В Алматы борьба с наркотиками выходит на новый уровень: в проект "НаркоСтоп" вовлечены более 3 000 волонтеров, а в городе действуют четыре специализированных центра, работающих в рамках Комплексного плана против наркомании, передает BAQ.KZ. Как сообщили в управлении молодежной политики города, с начала 2025 года активисты провели более 180 мероприятий. На алматинских улицах исчезло свыше 18 000 трафаретов и граффити с рекламой запрещённых веществ, а в соцсетях, на LED-экранах и в общественном транспорте транслируются более 35 профилактических видеороликов.

С 2024 года к работе подключились и киберволонтеры: они ищут сайты и страницы, распространяющие наркотики. Уже заблокировано 197 ресурсов, а сведения о лабораториях, наркоторговцах и вербовщиках переданы в правоохранительные органы.

Для справки: в Алматы живёт 712 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет — почти треть населения города. В 35 вузах и 88 колледжах учатся 296,5 тысяч студентов, из которых более половины — иногородние.

Эффект от работы с молодежью заметен: доля NEET-молодёжи снизилась с 6,4 % до 5,8 %, а уровень молодежной безработицы во втором квартале 2025 года упал до 4,1 %. Эксперты отмечают, что эти успехи стали возможны благодаря программе развития Алматы до 2025 года и среднесрочным планам до 2030 года. Проект "НаркоСтоп" доказывает: активные граждане и современные подходы могут реально изменить ситуацию и сделать город безопаснее для молодежи.