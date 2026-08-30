В Алматы у минивэна с туристами выявили несоответствие идентификационных данных

В Алматы обычная проверка автомобиля привела к его изъятию для дальнейшего разбирательства. Полицейские обнаружили несоответствие идентификационных данных Toyota Estima, сообщает пресс-служба полиции.

Машину остановил экипаж специализированного батальона на проспекте Достык. Во время проверки документов сотрудники полиции обратили внимание на возможные несоответствия в идентификационных данных транспортного средства.

У правоохранителей возникло подозрение, что идентификационный номер автомобиля мог быть изменен. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Автомобиль осмотрели и изъяли для проведения дальнейшей проверки. Водитель пояснил, что работает наемным водителем и использует минивэн для перевозки туристов по Алматы и городским достопримечательностям. По его словам, транспортное средство принадлежит компании.

Для установления происхождения выявленных несоответствий и подлинности идентификационных данных назначат соответствующие экспертизы.

По результатам проверки и экспертных исследований будет принято процессуальное решение.