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В Алматы у минивэна с туристами выявили несоответствие идентификационных данных

На место вызвали следственно-оперативную группу.

30 Августа 2026, 16:17
АВТОР
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Pixabay.com 30 Августа 2026, 16:17
30 Августа 2026, 16:17
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Фото: Pixabay.com

В Алматы обычная проверка автомобиля привела к его изъятию для дальнейшего разбирательства. Полицейские обнаружили несоответствие идентификационных данных Toyota Estima, сообщает пресс-служба полиции.

Машину остановил экипаж специализированного батальона на проспекте Достык. Во время проверки документов сотрудники полиции обратили внимание на возможные несоответствия в идентификационных данных транспортного средства.

У правоохранителей возникло подозрение, что идентификационный номер автомобиля мог быть изменен. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Автомобиль осмотрели и изъяли для проведения дальнейшей проверки. Водитель пояснил, что работает наемным водителем и использует минивэн для перевозки туристов по Алматы и городским достопримечательностям. По его словам, транспортное средство принадлежит компании.

Для установления происхождения выявленных несоответствий и подлинности идентификационных данных назначат соответствующие экспертизы.

По результатам проверки и экспертных исследований будет принято процессуальное решение.

 
 
 
 
 
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