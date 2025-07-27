В Алматы участки улицы Богенбай батыра будут перекрыты до 29 июля
Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.
Сегодня, 20:12
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Сегодня, 20:12Сегодня, 20:12
157Фото: Pixabay.com
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки улицы Богенбай батыра, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает Telegram-канал Almaty Joly, временные ограничения движения будут действовать на двух участках:
- первый участок: с 23.00 27 июля до 6.00 28 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Бегалина до проспекта Достык;
- второй участок: с 23.00 28 июля до 6.00 29 июля движение будет перекрыто на участке от проспекта Достык до проспекта Назарбаева.
На ремонтируемом участке выставят предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
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