В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки улицы Богенбай батыра, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Telegram-канал Almaty Joly, временные ограничения движения будут действовать на двух участках:

- первый участок: с 23.00 27 июля до 6.00 28 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Бегалина до проспекта Достык;

- второй участок: с 23.00 28 июля до 6.00 29 июля движение будет перекрыто на участке от проспекта Достык до проспекта Назарбаева.

На ремонтируемом участке выставят предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.