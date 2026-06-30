В Алматы массивное дерево рухнуло на автомобиль Lexus

В Алмалинском районе Алматы произошло ЧП: массивное дерево упало прямо на припаркованный автомобиль марки Lexus. Об этом сообщили в Департаменте полиции города. Инцидент случился в дневное время. Судя по всему, удар был приличной силы — иномарка получила серьезные механические повреждения.

К счастью, в момент падения дерева в салоне автомобиля никого не было. В результате происшествия никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Данный факт официально зарегистрирован. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, которое, в том числе, поможет владельцу автомобиля определить виновных и разобраться с компенсацией ущерба.