В Алматы прошло совещание под председательством акима города Дархана Сатыбалды, посвящённое итогам реализации программы "Таза Қазақстан" и проведённого осеннего экологического месячника, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

Обсуждены результаты общегородского субботника, рейдовых мероприятий и текущие меры по улучшению санитарного состояния мегаполиса.

Во всех восьми районах города прошли масштабные субботники: особое внимание уделили уборке арыков, остановок и внутридворовых территорий. Одновременно с этим горожане активно включились в акцию "Зелёный двор" — очередная раздача саженцев для озеленения запланирована на 18–19 октября.

Глава города отметил, что "Таза Қазақстан" уже переросла рамки просто экологической акции — она стала важной частью системной работы, в которой задействованы коммунальные службы, районные акиматы и сами алматинцы. Сатыбалды подчеркнул необходимость усиления координации между ведомствами, быстрой реакции на жалобы жителей и расширения разъяснительной работы среди населения.

Также было заявлено о продолжении совместной работы с департаментом полиции по контролю за соблюдением экологического законодательства. С начала года в городе ликвидировано около сотни стихийных свалок, материалы по ним направлены в соответствующие органы. Ведётся постоянный видеомониторинг проблемных территорий, данные поступают в Центр оперативного управления ДП Алматы.

Особое внимание по поручению акима уделяется борьбе с незаконным сливом жидких отходов, контролю за состоянием арыков и качеством воздуха. Сатыбалды поручил активизировать рейды по выявлению нарушений и подчеркнул, что участие жителей — ключ к чистоте и порядку в городе.