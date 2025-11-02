  • 2 Ноября, 02:37

В Алматы усилили контроль за ценами на продукты

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провёл рабочий объезд ведущих предприятий пищевой промышленности города в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева по стабилизации цен на социально значимые продукты, передает BAQ.KZ. Он посетил комбинаты "Аксай", "Алматы нан" и компанию "Масло-Дел", где обсудил меры по обеспечению горожан доступными продуктами и поддержке отечественных производителей.

Предприятия, выпускающие большую часть хлеба и молочной продукции для Алматы, работают в штатном режиме и готовы удерживать цены при поддержке акимата. Сатыбалды подчеркнул важность бесперебойных поставок и стабильного производства, отметив, что главная задача — не допустить роста цен и обеспечить продовольственную безопасность мегаполиса.

По итогам поездки аким поручил усилить мониторинг цен, помогать предприятиям в решении инфраструктурных и кадровых вопросов, а также обеспечить прозрачность ценообразования. Городские власти намерены продолжать системную поддержку бизнеса, удерживая баланс между интересами производителей и жителей.

