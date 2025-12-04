В Алматы экологи совместно с полицейскими проверили спецтранспорт по вывозу мусора на соблюдение норм выбросов в рамках Плана мероприятий по охране атмосферного воздуха, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в городском управлении экологии.

Мобильные лаборатории Eco Almaty провели дополнительные замеры выбросов у более чем 65 единиц спецтехники 2019–2025 годов выпуска. Превышений не выявлено. В городе работают 20 мусоровывозящих организаций, всего задействовано 283 единицы техники.

Все отходы направляются на сортировочные комплексы и полигоны Алматинской агломерации, поскольку собственных полигонов для захоронения в городе нет. Жители могут сообщать о нарушениях в департамент экологии через сервис eOtinish или контакт-центр Open Almaty 1308.