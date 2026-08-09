В горах Алматы усиливают контроль за селеопасными зонами: запущены системы мониторинга
В рамках вертолетного облета специалисты обследовали высокогорные моренные озера, ледники и селеопасные участки.
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В Алматы усиливают систему противоселевой защиты. Аким города Дархан Сатыбалды и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов осмотрели объекты, расположенные в горной части города, и оценили готовность системы к возможным природным угрозам.
На моренном озере №19 запустили автоматизированную станцию мониторинга и открыли модульный домик для сезонного наблюдателя. Новая система позволяет в непрерывном режиме отслеживать состояние высокогорных территорий и своевременно выявлять изменения, которые могут представлять опасность.
Под постоянным наблюдением находятся моренные озера, реки и гидротехнические сооружения Алматы. Информация с объектов мониторинга в режиме реального времени поступает в диспетчерские службы, что позволяет оперативно реагировать на изменение обстановки.
В этом году превентивные работы начаты на шести из семи прорывоопасных моренных озер.
Кроме того, Дархан Сатыбалды и Чингис Аринов приняли участие в открытии обновленного диспетчерского пункта «Медеу». Он работает круглосуточно и обеспечивает контроль за гидрометеорологической обстановкой в горной части Алматы.
Усиление мониторинга и проведение профилактических работ направлены на своевременное выявление угроз и повышение безопасности жителей города.
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