В Алматы усиливают поддержку семей: тысячи горожан уже получили адресную помощь
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы расширяют меры социальной поддержки для уязвимых категорий граждан, передает BAQ.KZ. С начала года более 21 тысячи жителей получили услуги в сфере соцзащиты — от пособий и продуктовой помощи до специальных услуг для пожилых и людей с особыми потребностями.
На выплату адресной социальной помощи (АСП) в 2025 году предусмотрено 1,8 млрд тенге. Поддержку уже получили около 1,800 семей, включая 9 тысяч человек. Малообеспеченные семьи с детьми от 1 до 6 лет ежемесячно получают выплаты на детское питание и бытовую химию. Кроме того, сотням алматинцев оказывается жилищная помощь при росте коммунальных расходов.
В управлении занятости отмечают, что цель АСП — не просто материальная поддержка, а помощь семьям в выходе из трудной ситуации. Для трудоспособных граждан предусмотрена "обусловленная" помощь — при участии в программах занятости и обучении новым профессиям.
Самое читаемое
- 1400 автомобилей сопровождали акмолинские полицейские в неблагоприятных погодных условиях
- Софья Самоделкина завоевала серебро на Гран-при по фигурному катанию в Японии
- "Радости было бы больше, если бы это было золото": Ергалиева о бронзовой медали
- В Таразе произошел взрыв на фосфорном заводе
- Казахстанские юниоры выиграли три медали на домашнем этапе Кубка мира по шорт-треку