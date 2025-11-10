В Алматы расширяют меры социальной поддержки для уязвимых категорий граждан, передает BAQ.KZ. С начала года более 21 тысячи жителей получили услуги в сфере соцзащиты — от пособий и продуктовой помощи до специальных услуг для пожилых и людей с особыми потребностями.

На выплату адресной социальной помощи (АСП) в 2025 году предусмотрено 1,8 млрд тенге. Поддержку уже получили около 1,800 семей, включая 9 тысяч человек. Малообеспеченные семьи с детьми от 1 до 6 лет ежемесячно получают выплаты на детское питание и бытовую химию. Кроме того, сотням алматинцев оказывается жилищная помощь при росте коммунальных расходов.

В управлении занятости отмечают, что цель АСП — не просто материальная поддержка, а помощь семьям в выходе из трудной ситуации. Для трудоспособных граждан предусмотрена "обусловленная" помощь — при участии в программах занятости и обучении новым профессиям.