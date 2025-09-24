В Алматы реализуется программа по снижению загрязнения воздуха и развитию транспортной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Как сообщил заместитель акима Алмасхан Сматлаев, в алматинской агломерации впервые провели исследования допустимых выбросов. Их объем превысил 225 тысяч тонн, из которых 189 тысяч приходится на Алматы. При этом около 60% загрязнения формируется транспортом.

Сейчас в городе ежедневно передвигается свыше 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году численность населения достигнет 2,5 млн человек, а количество машин составит 311 на тысячу жителей. В этих условиях власти намерены ускорить развитие метро, ЛРТ, БРТ и канатных дорог.

С 2025 года в Алматы вводятся штрафы за превышение допустимых выбросов: для физических лиц от 10 до 20 МРП, для юридических – от 100 до 200 МРП.

Кроме того, подготовлен проект правил охраны атмосферного воздуха. Документ согласован и будет вынесен на рассмотрение маслихата до конца текущего года.