Об этом сообщил заместитель руководителя управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Жандос Кайырханов, передает BAQ.kz.

В Алматы насчитывается около 9,6 тыс. многоквартирных домов, которыми управляют более 2,5 тыс. организаций - ОСИ, КСК и управляющие компании.

В 2026 году планируется провести около 300 проверок. Для сравнения, в прошлом году было проведено 265 проверок, по итогам которых составлено 66 административных протоколов, а 37 организаций оштрафованы на сумму свыше 10 млн тенге.

В этом году уже начата 151 проверка.

Почему растет число жалоб

По словам Жандоса Кайырханова, одной из главных причин обращений жителей остается изношенность жилого фонда.

Многие дома требуют капитального ремонта, инженерные сети устарели, а накопленные проблемы в эксплуатации продолжают накапливаться.

Ремонт домов и замена лифтов

В городе продолжается модернизация ЖКХ. С 2011 по 2025 годы капитально отремонтировано более 1 300 домов, а также заменено свыше 2 300 лифтов.

В 2026 году планируется ремонт еще 100 домов и замена 45 лифтов. Это позволит создать около 300 рабочих мест.

Новые правила для ОСИ и КСК

В законодательстве произошли изменения. Теперь исключена форма «простого товарищества» - остаются две основные модели: ОСИ и непосредственное управление.

Также увеличен срок полномочий председателя ОСИ до трех лет и расширены возможности привлечения управляющих компаний.

Онлайн-собрания и новый контроль

Жильцы теперь могут проводить собрания в очном и заочном формате, включая онлайн.

При этом жилищная инспекция получила дополнительные функции - контроль подготовки домов к отопительному сезону и состояния противопожарных систем.

КСК должны перерегистрироваться

Действующие КСК обязаны пройти перерегистрацию до июля. Для этого нужно подать документы через ЦОН.

Если этого не сделать, предусмотрена процедура принудительной ликвидации.

Также вводится механизм временных управляющих компаний для новых домов или случаев, когда жильцы еще не определились с формой управления.

Что это даст

Власти отмечают, что все меры направлены на повышение прозрачности работы ОСИ и КСК, улучшение качества управления домами и усиление ответственности всех участников.