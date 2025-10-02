В Алматы усилят контроль за сроками строительства
Аким проверил проблемные объекты.
Аким города Дархан Сатыбалды проверил ход строительства и реконструкции социальных объектов в Ауэзовском районе, передаёт BAQ.KZ.
По данным акимата города, подрядчик не завершил строительство пристройки к педагогическому колледжу №2в срок. Управление строительства подало иск о признании компании недобросовестной. Также инициировано взыскание неустойки.
В пристройках будут:
– учебные кабинеты и лаборатории;
– актовый и спортивный залы;
– столовая;
– реконструированный стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками.
"Пока компания этот объект не завершит, допускать её к участию в новых тендерах нельзя. В случае нарушений необходимо лишать компанию лицензии", - подчеркнул аким.
По поводу детского сада в мкр. Алтын Бесик на 120 мест акиму доложили, что строительство затянулось из-за изменения расположения инженерных сетей. Завершение запланировано на ноябрь.
Кроме того, Дархан Сатыбалды посетил детский сад в 10 микрорайоне на 160 мест. Строительство завершено, идёт оформление документов для открытия. Аким поручил уделить особое внимание качественному оснащению.
"Все объекты будут находиться под постоянным контролем", - заверили в акимате.
