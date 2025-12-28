В Алматы усилят меры по обеспечению безопасности детей и подростков
В акимате города Алматы под председательством заместителя акима А.Н. Нукенова состоялось межведомственное совещание по вопросам обеспечения безопасности детей и подростков, передаёт BAQ.KZ.
В обсуждении приняли участие заместители акимов районов по идеологической работе, руководители профильных управлений, представители подведомственных организаций, а также Департамента полиции Алматы. Участники встречи рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия, мониторинга состояния безопасности несовершеннолетних, оперативного реагирования на критические ситуации и комплексного сопровождения детей и подростков.
Особое внимание было уделено совершенствованию работы психологических служб, адресной работе с родителями, разработке методических материалов и повышению квалификации специалистов, задействованных в сфере защиты прав детей.
Кроме того, на совещании обсуждались подходы к созданию системы раннего выявления рисков, а также внедрение цифровых и аналитических инструментов для мониторинга ситуации и оценки эффективности принимаемых мер.
По итогам встречи профильным управлениям и районным акиматам даны конкретные поручения, направленные на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, организацию комплексной поддержки и усиление профилактической работы.
