В Алматы установят декоративную подсветку более чем на 500 зданиях
В 2025 году в городе освещены 1189 ранее темных участков.
Сегодня 2026, 17:19
Сегодня 2026, 17:19
107Фото: Акимат города Алматы
В 2026 году в Алматы планируется обновить более 10 тыс. светильников и добавить декоративную подсветку еще более чем 500 зданиям, передает BAQ.KZ.
Фасад Halyk Arena обновили: теперь это медиафасад, который может менять световые сценарии под разные события - от праздников до крупных соревнований.
По информации акимата города, установлено более 16 тыс. светодиодных модулей, 42 прожектора и 22 гобо-проектора для вывода изображений и символики. Подсветка делает арену заметнее и подчеркивает архитектуру здания.
В 2025 году в городе освещены 1189 ранее темных участков и установлены тысячи новых светоточек. Работы по обновлению освещения продолжаются.
