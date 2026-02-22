  • Главная
В 2025 году в городе освещены 1189 ранее темных участков.

Фото: Акимат города Алматы

В 2026 году в Алматы планируется обновить более 10 тыс. светильников и добавить декоративную подсветку еще более чем 500 зданиям, передает BAQ.KZ.

Фасад Halyk Arena обновили: теперь это медиафасад, который может менять световые сценарии под разные события - от праздников до крупных соревнований.

По информации акимата города, установлено более 16 тыс. светодиодных модулей, 42 прожектора и 22 гобо-проектора для вывода изображений и символики. Подсветка делает арену заметнее и подчеркивает архитектуру здания.

В 2025 году в городе освещены 1189 ранее темных участков и установлены тысячи новых светоточек. Работы по обновлению освещения продолжаются.

