В Алматы продолжаются рейды по проверке автомобилей с использованием передвижных экологических лабораторий, передает BAQ.KZ.

Такие проверки направлены на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и позволяют оценить токсичность выхлопных газов и выявить нарушения экологических норм среди автотранспортных средств.

Так, с 4 по 10 октября 2025 года специалисты проверили 224 автомобиля. Из них: 138 работали на бензиновом и газовом топливе, у 23 зафиксировано превышение допустимых уровней вредных веществ; среди 64 дизельных автомобилей у почти половины (26) превышение норм токсичности и дымности.

Согласно данным управления экологии Алматы, до 60% всех выбросов в городе приходится на автотранспорт, оставшаяся доля — на частный жилой сектор и стационарные источники загрязнения (промышленные предприятия, бани, объекты общепита, строительства).

Реализация правил позволит улучшить экологическую ситуацию, особенно в зимний период, и создать более комфортные условия для жизни алматинцев.