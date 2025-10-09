В Алматы продолжается работа по упорядочению парковочного пространства и созданию современной системы стоянок, передает BAQ.KZ. Сейчас в городе действует более 18 тысяч паркомест, а к концу года их число планируется увеличить до 30 тысяч. По словам заместителя директора КГП "Алматы Паркинг" Таланта Тайнова, развитие платных парковок поможет снизить заторы и повысить комфорт передвижения по городу.

Платные парковки помогают контролировать трафик и мотивируют водителей соблюдать правила. Это особенно важно в условиях растущего числа автомобилей в Алматы. Проект направлен на упорядочение парковочного пространства, сокращение хаотичной стоянки и создание условий для маломобильных граждан, — отметил он.

В ближайшее время новые парковочные зоны тротуарного типа появятся вдоль наиболее загруженных улиц Алмалинского, Ауэзовского, Бостандыкского и Медеуского районов. Для удобства жителей платное время будет действовать только с 08:00 до 19:00 — в вечерние и ночные часы парковка останется бесплатной. Кроме того, рассматривается возможность введения ежемесячных абонементов для местных жителей — резидентских соглашений с льготными тарифами.

Расширение парковочного пространства входит в комплексную программу по повышению транспортной доступности и снижению заторов в центральных районах Алматы. Все работы по установке знаков, нанесению разметки и монтажу табличек будут проводиться поэтапно, с предварительным информированием горожан через СМИ.