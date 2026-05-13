В Алматы изменят правила для летников
В Алматы усиливают контроль за незаконной уличной торговлей и летними площадками кафе
Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по вопросам демонтажа незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) и регулирования летних площадок при заведениях общественного питания, передает BAQ.kz.
По данным управления предпринимательства и инвестиций города, в Алматы выявлено 1595 незаконных нестационарных торговых объектов.
Как сообщил руководитель управления Берикбол Мандибаев, из них 509 объектов размещены на землях государственного фонда, 210 находятся на частных участках с нарушением целевого назначения, 876 объектов не соответствуют требованиям утвержденного дизайн-кода города. В акимате отметили, что такие объекты нередко мешают движению пешеходов, портят архитектурный облик города и становятся причиной жалоб жителей.
Что поручил аким
Во время совещания Дархан Сатыбалды раскритиковал низкие темпы работы. По его словам, с начала года в Алматы демонтировали только 157 объектов.
"В первую очередь ответственность лежит на акимах районов, которым необходимо ежедневно проводить обходы и выявлять нарушения. С начала года демонтировано всего 157 объектов - для города это низкий темп. Следует инициировать отключение электричества и водоснабжения, совместно с полицией привлекать к административной ответственности собственников. Не должно быть никаких исключений. Через месяц жду более ощутимые результаты", - заявил Дархан Сатыбалды.
Аким поручил проводить работу открыто, последовательно и строго в рамках законодательства.
Где можно размещать НТО
Сейчас в Алматы официально утверждены 142 локации для размещения нестационарных торговых объектов.
До конца года их количество планируют увеличить.
Что будет с летними площадками
Отдельно на совещании обсудили работу летних площадок кафе и ресторанов.
По данным акимата, около 30% объектов общественного питания в городе используют летние площадки.
Однако действующие правила не всегда учитывают их временный и некапитальный характер, из-за чего возникают сложности при согласовании и случаи самовольного размещения.
В связи с этим управление предпринимательства и инвестиций инициировало изменения в правила, чтобы упростить процедуры для предпринимателей.
