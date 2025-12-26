В Алматы состоялась премьера одноактного балета-сказки "Бабочка", в которой были задействованы обучающиеся всех возрастных ступеней — от младших классов до выпускников хореографического училища ,передаёт BAQ.KZ.

Постановка прошла на сцене учебного театра Алматинского хореографического училища имени А. Селезнева. Автором идеи, либретто и хореографом-постановщиком выступил преподаватель училища Санжар Касимбаев. Музыкальной основой спектакля стала музыка Жака Оффенбаха.

Участие воспитанников со второго года обучения и студентов старших курсов позволило создать целостную сценическую композицию и дало юным артистам важный профессиональный опыт.

Балет "Бабочка" представляет собой романтическую историю о любви, испытаниях и внутреннем преображении. Премьера была тепло встречена зрителями и подчеркнула высокий уровень подготовки учащихся, а также значимость авторских постановок в системе профессионального хореографического образования.