В Алматы в результате ДТП пострадали пять человек
Полиция устанавливает точные обстоятельства аварии.
Сегодня, 15:34
88Фото: Pixabay.com
В Алматы ранним утром произошла серьёзная авария с участием двух автомобилей. В результате происшествия пострадали пять человек, передаёт BAQ.KZ.
По данным департамента полиции, ДТП произошло около 4:20 утра в Ауэзовском районе.
"Водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Саина в южном направлении, при перестроении столкнулся с попутным Chevrolet. После удара BMW по инерции выехал с дороги и врезался в дерево", — сообщили в пресс-службе полиции.
В результате столкновения травмы получили оба водителя и трое пассажиров BMW. Все пострадавшие были госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают точные обстоятельства аварии.
