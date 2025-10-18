В Алматы ранним утром произошла серьёзная авария с участием двух автомобилей. В результате происшествия пострадали пять человек, передаёт BAQ.KZ.

По данным департамента полиции, ДТП произошло около 4:20 утра в Ауэзовском районе.

"Водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Саина в южном направлении, при перестроении столкнулся с попутным Chevrolet. После удара BMW по инерции выехал с дороги и врезался в дерево", — сообщили в пресс-службе полиции.

В результате столкновения травмы получили оба водителя и трое пассажиров BMW. Все пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают точные обстоятельства аварии.