  • 18 Октября, 16:01

В Алматы в результате ДТП пострадали пять человек

Полиция устанавливает точные обстоятельства аварии.

Сегодня, 15:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 15:34
Сегодня, 15:34
88
Фото: Pixabay.com

В Алматы ранним утром произошла серьёзная авария с участием двух автомобилей. В результате происшествия пострадали пять человек, передаёт BAQ.KZ.

По данным департамента полиции, ДТП произошло около 4:20 утра в Ауэзовском районе.

"Водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Саина в южном направлении, при перестроении столкнулся с попутным Chevrolet. После удара BMW по инерции выехал с дороги и врезался в дерево", — сообщили в пресс-службе полиции.

В результате столкновения травмы получили оба водителя и трое пассажиров BMW. Все пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают точные обстоятельства аварии.

Самое читаемое

Наверх