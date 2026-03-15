В Алматы в связи с Наурызом перекроют улицы
Изменены схемы движения 10 маршрутов.
В городе Алматы в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых празднику Наурыз, на ряде улиц будет временно ограничено движение автотранспорта, передает BAQ.KZ.
С 03:00 16 марта 2026 года до 00:00 23 марта 2026 года участок улицы Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана будет временно закрыт для движения автомобилей.
Водителей просим заранее планировать маршруты движения и учитывать введённые временные ограничения.
Откорректированные схемы
№16 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее до конечной;
№16 – В западном направлении – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№37 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№37 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№48 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№48 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№126 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – далее по схеме маршрута;
№126 – В западном направлении – ул. Калдаякова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№201 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№201 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№205 – В восточном направлении – ул. Желтоксан – ул. Гоголя – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№205 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме маршрута;
№206 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№206 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№209 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№209 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№210 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№210 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№224 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
№224 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева- ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута.
