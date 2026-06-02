В Алматы велосипедист сбил пенсионерку возле торгового центра и скрылся

After the collision, bystanders provided first aid to the victim.

Фото: Pixabay.com

В Алматы полиция разыскивает велосипедиста, который сбил пожилую женщину возле одного из торговых центров города и покинул место происшествия.

Инцидент произошел 1 июня. По словам очевидцев, после наезда первой пострадавшей помощь оказали прохожие, находившиеся рядом.

В департаменте полиции сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Расследованием занимается управление полиции Медеуского района.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность велосипедиста и принимают меры для его задержания. Обстоятельства случившегося выясняются.

