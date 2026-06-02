В Алматы велосипедист сбил пенсионерку возле торгового центра и скрылся
После наезда первой пострадавшей помощь оказали прохожие.
Сегодня 2026, 07:11
41Фото: Pixabay.com
В Алматы полиция разыскивает велосипедиста, который сбил пожилую женщину возле одного из торговых центров города и покинул место происшествия.
Инцидент произошел 1 июня. По словам очевидцев, после наезда первой пострадавшей помощь оказали прохожие, находившиеся рядом.
В департаменте полиции сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Расследованием занимается управление полиции Медеуского района.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность велосипедиста и принимают меры для его задержания. Обстоятельства случившегося выясняются.
