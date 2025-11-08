В Алматы внедорожник сбил регулировщика в центре города
Полицейский получил травмы, против водителя возбуждено дело.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В центре Алматы водитель внедорожника на скорости сбил регулировщика, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.
Инцидент произошёл, когда сотрудник полиции находился на посту и вручную регулировал движение. Машина внезапно задела его сзади, в результате чего инспектор упал и не смог самостоятельно подняться.
По словам водителя, он совершал левый поворот на перекрёстке улиц Сатпаева и проспекта Желтоксан. В плотном потоке машин мужчина не заметил полицейского и допустил наезд. После происшествия он сразу остановился и вызвал скорую помощь.
Медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей и растяжение поясничной области. После осмотра старшего лейтенанта отпустили домой.
Водителя также не задержали — он дал объяснения и был отпущен. По факту ДТП начато административное расследование.
"Водитель автомашины марки Toyota, следуя по проспекту Желтоксан в южном направлении и совершая манёвр левого поворота на улицу Сатпаева, допустил наезд на сотрудника полиции, который находился на проезжей части и осуществлял ручное регулирование дорожного движения. В результате ДТП старший лейтенант полиции получил телесные повреждения", - сообщили в полиции.
Самое читаемое
- Контроль не спасёт: аналитики рассказали, почему бензин АИ-92 продолжит расти в цене
- Движение ограничено: на трассах Акмолинской и Павлодарской областей сильный гололёд
- Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
- Казахстан объявил о намерении присоединиться к Соглашениям Авраама
- Тысячи рожениц могут остаться без помощи: в Семее назревает медицинский скандал