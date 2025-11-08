  • 8 Ноября, 08:45

В Алматы внедорожник сбил регулировщика в центре города

Полицейский получил травмы, против водителя возбуждено дело.

Сегодня, 08:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 08:15
Сегодня, 08:15
77
Фото: pixabay.com

В центре Алматы водитель внедорожника на скорости сбил регулировщика, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

Инцидент произошёл, когда сотрудник полиции находился на посту и вручную регулировал движение. Машина внезапно задела его сзади, в результате чего инспектор упал и не смог самостоятельно подняться.

По словам водителя, он совершал левый поворот на перекрёстке улиц Сатпаева и проспекта Желтоксан. В плотном потоке машин мужчина не заметил полицейского и допустил наезд. После происшествия он сразу остановился и вызвал скорую помощь.

Медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей и растяжение поясничной области. После осмотра старшего лейтенанта отпустили домой.

Водителя также не задержали — он дал объяснения и был отпущен. По факту ДТП начато административное расследование.

"Водитель автомашины марки Toyota, следуя по проспекту Желтоксан в южном направлении и совершая манёвр левого поворота на улицу Сатпаева, допустил наезд на сотрудника полиции, который находился на проезжей части и осуществлял ручное регулирование дорожного движения. В результате ДТП старший лейтенант полиции получил телесные повреждения", - сообщили в полиции.

Самое читаемое

Наверх