В центре Алматы водитель внедорожника на скорости сбил регулировщика, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

Инцидент произошёл, когда сотрудник полиции находился на посту и вручную регулировал движение. Машина внезапно задела его сзади, в результате чего инспектор упал и не смог самостоятельно подняться.

По словам водителя, он совершал левый поворот на перекрёстке улиц Сатпаева и проспекта Желтоксан. В плотном потоке машин мужчина не заметил полицейского и допустил наезд. После происшествия он сразу остановился и вызвал скорую помощь.

Медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей и растяжение поясничной области. После осмотра старшего лейтенанта отпустили домой.

Водителя также не задержали — он дал объяснения и был отпущен. По факту ДТП начато административное расследование.