В Алматы водитель автобуса напал на пассажира после замечания
ДП Алматы проверяет конфликт между водителем и пассажиром городского автобуса
В одном из городских автобусов Алматы произошёл инцидент между водителем и пассажиром. Молодой человек сделал водителю замечание за использование телефона во время движения. В ответ тот грубо выругался, попытался вырвать у него телефон, остановил автобус и потребовал выйти из салона, передает BAQ.KZ.
После отказа пассажира водитель перешёл к силовым действиям. Движение автобуса возобновилось только после того, как молодой человек покинул салон.
В публикации с видео происшествия отмечается, что потеря самообладания водителем за рулём создаёт угрозу безопасности всех пассажиров.
В ДП Алматы сообщили, что по данному факту проводится проверка. Личности участников установлены, действиям водителя будет дана правовая оценка с учётом требований законодательства.
