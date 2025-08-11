В одном из городских автобусов Алматы произошёл инцидент между водителем и пассажиром. Молодой человек сделал водителю замечание за использование телефона во время движения. В ответ тот грубо выругался, попытался вырвать у него телефон, остановил автобус и потребовал выйти из салона, передает BAQ.KZ.

После отказа пассажира водитель перешёл к силовым действиям. Движение автобуса возобновилось только после того, как молодой человек покинул салон.

В публикации с видео происшествия отмечается, что потеря самообладания водителем за рулём создаёт угрозу безопасности всех пассажиров.

В ДП Алматы сообщили, что по данному факту проводится проверка. Личности участников установлены, действиям водителя будет дана правовая оценка с учётом требований законодательства.