В Алматы во время выполнения маршрута умер водитель городского автобуса. Инцидент произошел 25 января на пересечении проспекта Абая и улицы Саина, сообщает BAQ.kz.

Как сообщили в ТОО "Алматыэлектротранс", около 14:35 водителю 1971 года рождения стало плохо, когда автобус маршрута №92 остановился на запрещающий сигнал светофора.

Один из пассажиров оперативно среагировал, прошел в кабину водителя и нажал на педаль тормоза, что позволило предотвратить возможное дорожно-транспортное происшествие. После этого пассажиры вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть водителя. Предварительной причиной назван острый инфаркт миокарда. В результате инцидента пассажиры не пострадали, автобус повреждений не получил.

В компании уточнили, что перед выездом на линию водитель прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр в 06:10, а автобус — технический контроль в 06:24. Этот день был для него первым рабочим по графику 2/2.

Мужчина работал в "Алматыэлектротранс" с августа 2023 года и на диспансерном учете не состоял.