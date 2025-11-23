В Алматы продолжается строительство детского Музея науки. Аким города Дархан Сатыбалды посетил площадку и подчеркнул, что качество реализации проекта должно быть на высоком уровне — "как для своих детей", передаёт BAQ.KZ.

По данным городских властей, на объекте ведётся монтаж инженерных систем и конструкций, устанавливается стеклянный купол, завозятся элементы будущих экспозиций, часть которых прибыла досрочно. Параллельно специалисты собирают мультимедийные инсталляции и формируют интерактивный контент.

"Музей планируется как современное образовательное пространство с интерактивными зонами, обучающими программами и тематическими блоками по безопасному поведению — от профилактики буллинга до моделирования конфликтных ситуаций. Проект объединяет научное образование и навыки жизненной компетентности", - уточнили в акимате города.

Одновременно разрабатывается операционная модель учреждения: формируются стандарты работы, регламенты, проводится подготовка персонала, изучается международный опыт, в том числе Singapore Science Centre.

Открытие Музея науки запланировано на июнь 2026 года. Цель проекта — создание ведущего детского научного центра в стране с высокой привлекательностью и возможностью регулярного посещения.





