В Городском кардиологическом центре Алматы впервые провели операции по установке систем физиологической стимуляции проводящей системы сердца (CSP), передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения. Новейшие устройства имплантированы трём пациентам с нарушениями ритма в рамках мастер-класса под руководством заведующего отделением аритмологии Артура Абдымомунова и приглашённого эксперта — профессора Кшиштофа Бочара из Кракова.

Методика CSP позволяет стимулировать сердце максимально приближённо к его естественной работе, обеспечивая синхронное сокращение желудочков и снижая риск развития сердечной недостаточности. Во время операций использовались ЭКС Biotronik с технологией CLS, которая подстраивает частоту ритма под эмоциональные и физические нагрузки, а также системой Home Monitoring для дистанционного наблюдения.

По словам директора Центра Ермагамбета Куатбаева, внедрение передовых методик и обучение специалистов — важная часть развития городской кардиологической службы. В учреждении продолжают расширять использование инновационных технологий, направленных на повышение качества лечения и сохранение жизни пациентов.