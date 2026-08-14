В Алматы впервые открыли отдельное паллиативное отделение для детей
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В Алматы впервые появилось специализированное стационарное отделение для детей, которым требуется паллиативная помощь. Оно открылось на базе Детской городской клинической больницы №2 и рассчитано на 15 коек.
Сюда будут поступать дети с тяжелыми хроническими и неизлечимыми заболеваниями, которым нужны постоянное медицинское наблюдение и особый уход.
В отделении круглосуточно следят за состоянием пациентов, проводят обезболивание, контролируют тяжелые симптомы и подключают профильных специалистов.
С каждым ребенком работает целая команда. В нее входят анестезиологи-реаниматологи, онкогематологи, педиатры, координатор паллиативной помощи, медсестры и другие специалисты. План помощи составляют отдельно с учетом состояния пациента.
Семьям помогут с уходом за ребенком дома
Работа не заканчивается стенами больницы. Родителей учат ухаживать за ребенком дома, дают рекомендации и оказывают психологическую поддержку.
В Управлении общественного здравоохранения объясняют, что отдельное отделение должно дать семьям постоянный доступ к медицинскому сопровождению, контролю боли и тяжелых симптомов.
По данным ведомства, сегодня в Алматы около 300 детей имеют установленный паллиативный статус.
До сих пор отдельного специализированного детского стационара такого профиля в городе не было.
Службу расширяют по стране
Службу детской паллиативной помощи постепенно расширяют и по стране, отметили в минздраве. По состоянию на 1 июля 2026 года в Казахстане работали 142 специализированные койки.
Новое отделение в Алматы добавило к этой системе еще 15 мест и впервые сформировало в городе отдельное стационарное направление для детей, нуждающихся в длительном паллиативном сопровождении.
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