В Алматы впервые состоялся масштабный ночной велопробег Almaty Glow Ride

На площади Астана в Алматы состоялся первый ночной велопробег Almaty Glow Ride, организованный в рамках развития городской активности, популяризации массового спорта и реализации концепции «город, который не спит».

Масштабное спортивно-городское событие объединило порядка 4000 участников разных возрастов и стало одним из самых ярких мероприятий этого сезона. Вечерний формат велопробега вызвал большой интерес среди жителей и гостей мегаполиса, а сама площадь Астана на несколько часов превратилась в центр спортивной, молодежной и городской культуры.

Особую атмосферу Almaty Glow Ride создала единая неоновая концепция мероприятия. Велосипеды, экипировка и сама колонна участников превратили центральные улицы города в яркое ночное спортивное шоу.

Открытие велопробега доверили самым юным участникам - детям в возрасте от 3 до 5 лет на беговелах. Для них была подготовлена отдельная программа с конкурсами и подарками. После детского старта на маршрут выехал основной пелотон из тысяч участников.

Маршрут общей протяженностью 6 километров прошел по центральным улицам Алматы: Толе би – Назарбаева – Тимирязева – Желтоксан – Толе би. Во главе колонны двигались специальные сопровождающие автомобили — DJ-машина с музыкальным сопровождением и автомобиль с символикой партнеров мероприятия.

После завершения велопробега праздничная программа продолжилась на площади Астана. Для участников были организованы интерактивы, конкурсы и розыгрыши призов. Всего было разыграно более 40 подарков, включая велокаски, велоформу, аксессуары и инструменты для велосипедов. Главными призами вечера стали беговел и шоссейный велосипед.

Выступая перед участниками на финише, руководитель управления спорта города Алматы Дархан Нурханулы отметил, что Almaty Glow Ride стал символом новой городской энергии и современной культуры активного отдыха.

-Сегодня Алматы стал по-настоящему неспящим городом. Такие мероприятия показывают новую энергию мегаполиса, объединяют людей и формируют современную спортивную культуру города, - отметил руководитель управления.

Как сообщили в управлении спорта Алматы, успешное проведение первого ночного велопробега подтвердило высокий интерес жителей к новым форматам массовых спортивных мероприятий. Almaty Glow Ride планируется развивать как ежегодное городское событие, направленное на популяризацию спорта, активного образа жизни и современной городской культуры.